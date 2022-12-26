Всё идёт к тому, что следующим клубом звёздного Криштиану Роналду будет «Аль-Наср». Как сообщает CBS Sports, саудовский клуб уже назначил для 37-летнего португальца медицинское обследование. Кроме того, «Аль-Наср» снял жильё для Роналду и его близких. В клубе надеются на скорое завершение сделки.

Напомним, что Криштиану Роналду уже больше месяца не имеет клубной прописки. В ноябре нападающий расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Стороны разошлись по обоюдному согласию вскоре после резонансного интервью, в котором Роналду раскритиковал клуб и некоторых его представителей.