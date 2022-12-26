​Ди Мария ответил Рами: «Поплачь в другом месте»

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария ответил экс-игроку сборной Франции Адилю Рами.

Напомним, что Адиль Рами оскорбил аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса за его поведение. Также француз назвал голкипера «самым ненавистным человеком».

«Мартинес – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте», - ответ ди Марии Рами приводит Ole.

Напомним, что Эмилиано Мартинес после победного для сборной Аргентины финала чемпионата мира получил приз лучшему вратарю турнира. В финальной игре мундиаля «альбиселесте» обыграли французов в серии послематчевых пенальти.