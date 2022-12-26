Антуан Гризманн входил в число футболистов сборной Франции, которые принципиально не хотели видеть в команде Карима Бензема. Как рассказал AS французский журналист Ромен Молина, напряжённость между Гризманном и Бензема возникла по довольно необычной причине. Так, Антуану не нравилось, что в сборной больше внимания уделялось именно Кариму. В какой-то момент Гризманн был обеспокоен тем, что он мало появляется в социальных сетях команды по сравнению с Бензема. Антуан даже хотел поговорить на этот счёт с представителями Федерации футбола Франции.

Напомним, что Карим Бензема покинул расположение сборной Франции перед чемпионатом мира из-за травмы. При этом уже довольно скоро форвард восстановился.