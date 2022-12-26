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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Раскрыта необычная причина проблем в отношениях Бензема и Гризманна слухи

26 Декабря 2022 • 16:59 Комментировать (4)

Антуан Гризманн входил в число футболистов сборной Франции, которые принципиально не хотели видеть в команде Карима Бензема. Как рассказал AS французский журналист Ромен Молина, напряжённость между Гризманном и Бензема возникла по довольно необычной причине. Так, Антуану не нравилось, что в сборной больше внимания уделялось именно Кариму. В какой-то момент Гризманн был обеспокоен тем, что он мало появляется в социальных сетях команды по сравнению с Бензема. Антуан даже хотел поговорить на этот счёт с представителями Федерации футбола Франции.

Напомним, что Карим Бензема покинул расположение сборной Франции перед чемпионатом мира из-за травмы. При этом уже довольно скоро форвард восстановился.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Антуан Гризманн
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Комментарии (4)
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ARTUR
26 Декабря 2022 в 17:31
Три команды раздражают , я про сборные , одна из них как раз эта , я думаю что во многом если не в основном виноват тряпка Дешам , посмотрите кем он себя окружил , одни какие то лизоблюды и истерички , Гризманы , Жиру , Мбапы .. а отстегнул реального бойца . Они проиграли поэтому , потому что играли без характера , несколько раз повезло губастому , а так их 70 минут мордой возили по газону
ингерман
26 Декабря 2022 в 17:06
ай завсегда терпець не мог ентава мутнага грязьмана.. школа атлетико и паука-симиона.. )))
andi
26 Декабря 2022 в 17:05
Ай грызли зависть плохое качество.
NOBODY
26 Декабря 2022 в 17:03
ну вот, этот чмошник Грызман в финале облажался по полной и не дал нормальному игроку себя проявить - может и финал сложился бы по-другому!!!
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