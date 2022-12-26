​Гуллит не считает Месси величайшим игроком всех времён

Известный в прошлом нидерландский футболист Рууд Гуллит не считает Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён.

«Нет, он не лучший за всё время. Думаю, он лучший игрок этого времени. Нельзя сравнивать многие вещи друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были эпохой Пеле. Затем пришло время Марадоны», - высказался Гуллит для Ziggo Sport.

Напомним, что Лионель Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. В финальной игре «альбиселесте» обыграли Францию в серии пенальти после результативной ничьей со счётом 3:3.