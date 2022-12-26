Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Гуллит не считает Месси величайшим игроком всех времён

26 Декабря 2022 • 16:45 Комментировать (7)

Известный в прошлом нидерландский футболист Рууд Гуллит не считает Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён.

«Нет, он не лучший за всё время. Думаю, он лучший игрок этого времени. Нельзя сравнивать многие вещи друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были эпохой Пеле. Затем пришло время Марадоны», - высказался Гуллит для Ziggo Sport.

Напомним, что Лионель Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. В финальной игре «альбиселесте» обыграли Францию в серии пенальти после результативной ничьей со счётом 3:3.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Рууд Гуллит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
26 Декабря 2022 в 17:44
Гулитт стопудово прав , называть кого либо ,,всех времен ,, более чем странно как и всех народов , но Месси скорее всего и закончит эпоху во истину плеяду ВЕЛИКИХ игроков , в число которых несомненно входит и сам Гуллит , великий и талантливый , связка Гулит Райкард Марко когда то разрывала все что им противостояло . Есть что вспомнить . Мне даже жаль поколение которое будет смотреть футбол глядя на мбап и холандов , никогда не увидит игру ни Марадоны , ни Зидана , ни того же Гуллита . Уходят эпохи великих игроков , все очень стараются сейчас называть мбапу королем футбола , а это как раз те люди которые не видели как играли ВЕЛИКИЕ Пеле , неподражаемый Гаринча .. ну открутите на ютубе , там есть сейчас не проблема ,посмотрите игры Рональдиньо , Марадоны , где тут может находится мбапа..Меня только удивило что Гулит не включил сюда Кройфа, , это тоже эпоха..если не эпоха то пласт который внес этот человек в развитие футбола не сопастовим с сотней роналду и мбап вместе взятых , это как сравнивать тупорылого ингермана и Циолковского .
ингерман
26 Декабря 2022 в 17:03
ай да кто щитаец-та.. алекс-муялекс да качигар-чмочигар?.. А-ха-ха-ха! )))
andi
26 Декабря 2022 в 17:02
Рууд полностью прав. В каждое время были свои великие игроки.
NOBODY
26 Декабря 2022 в 17:05
да сам Руууд - не по статистике ,а по игре того же Месси первосходит, я уже говорил, мне ютуб предложил посомтреть обзор недавно как раз Гуллита - это просто монстр!!!
andi
26 Декабря 2022 в 17:07
Соглашусь тем более я видел игру ГУЛЛИТА.
NOBODY
26 Декабря 2022 в 17:08
очень умный игрок, и скорость оказывается у него на уровне была - я удивился насчет скорости, тк не знал, знал, что хороший , но настолько чтобы!!!
ингерман
26 Декабря 2022 в 16:48
ай маладэц.. мудр! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Раскрыта необычная причина проблем в отношениях Бензема и Гризманна 4 слухи
16:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Гуллит не считает Месси величайшим игроком всех времён 7
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес сделал татуировку с кубком мира на особенном месте 3
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года
13:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Масоэро рассказал об эмоциях от победы на ЧМ-2022
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев объяснил, почему Месси лучше Марадоны
09:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев рассказал, что сгубило Бразилию на чемпионате мира
09:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев не увидел должной тактики в исполнении французской сборной
09:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Реала»: «Между Месси и Марадоной пропасть» 1
05:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «МЮ» Саа: Роналду — совершенный игрок, но и Месси я уважаю
05:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Турции назвал клуб, в котором Роналду продолжит свою карьеру
04:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Бур назвал Месси лучшим футболистом в истории
04:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано: Месси взял Аргентину за руку и отвёл на вершину мира
03:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»
02:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Правда всё равно всплывёт» – друг Бензема жёстко высказался в адрес Дешама и сборной Франции
Все новости
Рекомендуем