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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Эмилиано Мартинес сделал татуировку с кубком мира на особенном месте

26 Декабря 2022 • 16:20 Комментировать (2)

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес решил сделать татуировку с кубком мира после триумфа команды в Катаре. Судя по фотографиям из социальных сетей, татуировка появилась на левой ноге Мартинеса, причём как раз на том месте, которым он отбил мяч после удара Рандаля Коло-Муани в конце второго дополнительного времени.

Напомним, что Коло-Муани мог принести победу сборной Франции, но Мартинес совершил классный сэйв, и игра перетекла в серию пенальти. Там французы взяли верх над Аргентиной и стали чемпионами мира.

Добавим, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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Комментарии (2)
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ингерман
26 Декабря 2022 в 16:37
Там французы взяли верх над Аргентиной и стали чемпионами мира.
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закусывать нада (с).. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
26 Декабря 2022 в 16:29
Теперь левая для него - это причинное место... А-ха-ха-ха..
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