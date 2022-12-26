​Эмилиано Мартинес сделал татуировку с кубком мира на особенном месте

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес решил сделать татуировку с кубком мира после триумфа команды в Катаре. Судя по фотографиям из социальных сетей, татуировка появилась на левой ноге Мартинеса, причём как раз на том месте, которым он отбил мяч после удара Рандаля Коло-Муани в конце второго дополнительного времени.

Напомним, что Коло-Муани мог принести победу сборной Франции, но Мартинес совершил классный сэйв, и игра перетекла в серию пенальти. Там французы взяли верх над Аргентиной и стали чемпионами мира.

Добавим, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира – 2022.