Газзаев объяснил, почему Месси лучше Марадоны

Известный российский тренер Валерий Газзаев, поработавший в национальной сборной и московском ЦСКА, рассказал, в чем Лионель Месси превосходит своего легендарного соотечественника Диего Армандо Марадону.

«У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» взяли верх над командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам ЧМ-2022 Лионель был признан лучшим футболистом турнира.