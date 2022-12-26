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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев объяснил, почему Месси лучше Марадоны

26 Декабря 2022 • 11:54 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев, поработавший в национальной сборной и московском ЦСКА, рассказал, в чем Лионель Месси превосходит своего легендарного соотечественника Диего Армандо Марадону.

«У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» взяли верх над командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам ЧМ-2022 Лионель был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Валерий Газзаев
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