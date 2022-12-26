Газзаев рассказал, что сгубило Бразилию на чемпионате мира

Бывший рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о провальном выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022. Южноамериканцы, которых многие считали главными фаворитами турнира, вылетели на стадии ¼ финала.

«Бразильцы танцами увлекались! Заранее видели себя в финале. Но попалась Хорватия - зубастая команда, да и на бразильцев здорово настроилась. А те недооценили соперника», - передает слова Газзаева издание «Спорт-экспресс».

Бразилия в четвертьфинале мундиаля встречалась со сборной Хорватии. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались европейцы – 4:2.