Газзаев не увидел должной тактики в исполнении французской сборной

Как и подавляющее большинство любителей футбола, бывший российский футболист и тренер Валерий Газзаев внимательно следил за событиями чемпионата мира, выразив мнение о том, какое впечатление на него произвела игра главных фаворитов. Победу сборной Аргентины он считает вполне заслуженной, так как в игре оппонентов по финальному матчу, французов, он обнаружил определенные изъяны.

- Если говорить про качество игры — Бразилия смотрелась роскошно. Аргентина в финале 75 минут показывала футбол высочайшего уровня. А вот у французов какой-то тактики я не увидел. Индивидуально сильные игроки на каждой позиции, - цитирует слова Газзаева «Спорт-экспресс».