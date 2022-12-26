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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев не увидел должной тактики в исполнении французской сборной

26 Декабря 2022 • 09:24 Комментировать

Как и подавляющее большинство любителей футбола, бывший российский футболист и тренер Валерий Газзаев внимательно следил за событиями чемпионата мира, выразив мнение о том, какое впечатление на него произвела игра главных фаворитов. Победу сборной Аргентины он считает вполне заслуженной, так как в игре оппонентов по финальному матчу, французов, он обнаружил определенные изъяны.

- Если говорить про качество игры — Бразилия смотрелась роскошно. Аргентина в финале 75 минут показывала футбол высочайшего уровня. А вот у французов какой-то тактики я не увидел. Индивидуально сильные игроки на каждой позиции, - цитирует слова Газзаева «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Валерий Газзаев Сборная Франции
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