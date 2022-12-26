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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок «Реала»: «Между Месси и Марадоной пропасть»

26 Декабря 2022 • 09:22 Комментировать

Бывший форвард мадридского «Реала» Антонио Кассано провел параллель между звездами аргентинского футбола – Лионелем Месси и Диего Армандо Марадоной.

«Я очень рад за Лео, ведь считаю его величайшим в истории нашей игры. Таких футболистов больше не будет, таких вообще не было. Между Месси и Марадоной пропасть, Лео уникален и неповторим», - передает слова Антонио Mondo Napoli.

Напомним, что Месси является обладателем семи «Золотых мячей». На чемпионате мира в Катаре он отпраздновал победу со сборной Аргентины. В семи поединках мундиаля Лионель забил семь голов и отдал три результативных паса. Он был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Антонио Кассано
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