Экс-игрок «МЮ» Саа: Роналду — совершенный игрок, но и Месси я уважаю

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился с журналистами своим мнением об игре Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Саа сказал Sky Sports, что считает португальского форварда совершенным футболистом, который умеет на поле абсолютно всё. Француз отметил, что Криштиану не нужна такая же поддержка, как Месси.

«Я всё равно очень уважаю Месси, ведь это огромный талант. Криштиану и Лионеля не стоит сравнивать. Это два абсолютно разных игрока», - добавил Саа.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси недавно впервые в своей карьере стал чемпионом мира. В финале катарского мундиаля Аргентина обыграла Францию.