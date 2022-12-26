Президент Турции назвал клуб, в котором Роналду продолжит свою карьеру

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал журналистам о том, в какой команде теперь будет выступать звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду.

Эрдоган сказал Goal.com, что согласно его источникам, 37-летний португальский футболист уже определился с клубом, где продолжит свою карьеру.

«Роналду точно перейдет в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии», - добавил политик.

Напомним, что до этого западная пресса активно сватала опытного форварда в команду из Саудовской Аравии, которая готова платить Роналду около 200 миллионов евро за сезон. Последние полтора года Криштиану защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед».