Де Бур назвал Месси лучшим футболистом в истории

Бывший игрок нидерландской сборной Рональд де Бур назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Де Бур сказал Sky Sports, что Месси с большим отрывом лучший игрок мира на данный момент. Нидерландец отметил, что Лионель смотрит назад и только секунд через десять за его спиной кто-то появляется.

«Какая разница, кто именно второй? Главное, что Месси идёт на вершине», - добавил де Бур.

Напомним, что 35-летний аргентинский футболист недавно впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. В финале катарского мундиаля Аргентина по пенальти обыграла Францию.