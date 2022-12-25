Реднапп выбрал между Месси и Роналду

Известный в прошлом английский футболист Джейми Реднапп поделился мнением о противостоянии аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в споре за звание лучшего игрока мира.

«Месси получил талант от бога. Роналду же много работал, чтобы получить то, что сейчас имеет. На протяжении многих лет Криштиану был великолепен, он добился успеха во многих лигах. Но если выбирать лучшего, то я сделаю выбор в пользу Лионеля», - передает слова эксперта Sky Sports.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. Южноамериканцы в финальном поединке одолели команду Франции (3:3, 4:2 пен.).