В сети разгоняют фейк о Роналду

Европа празднует Рождество, и на этом фоне в сети разгоняется новость о том, что Криштиану Роналду подписал контракт сроком на полтора года с мексиканским клубом «Крус Асуль». Эта «новость» подаётся как официальная, хотя на официальных ресурсах этого клуба ничего подобного нет и в помине.

Более того, «фейк» о Криштиану Роналду сопровождается фотографией игрока с футболкой «Крул Асуль» в руках. При этом на фотографии даже невооружённым глазом можно увидеть признаки использования графического редактора.

Напомним, что Криштиану Роналду уже месяц находится в статусе свободного агента. В ноябре 37-летний форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».