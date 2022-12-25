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В сети разгоняют фейк о Роналду

25 Декабря 2022 • 19:51 Комментировать (2)

Европа празднует Рождество, и на этом фоне в сети разгоняется новость о том, что Криштиану Роналду подписал контракт сроком на полтора года с мексиканским клубом «Крус Асуль». Эта «новость» подаётся как официальная, хотя на официальных ресурсах этого клуба ничего подобного нет и в помине.

Более того, «фейк» о Криштиану Роналду сопровождается фотографией игрока с футболкой «Крул Асуль» в руках. При этом на фотографии даже невооружённым глазом можно увидеть признаки использования графического редактора.

Напомним, что Криштиану Роналду уже месяц находится в статусе свободного агента. В ноябре 37-летний форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Крус Асуль
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Комментарии (2)
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Alex1972
25 Декабря 2022 в 21:00
Геша давно сам как фейк...
ингерман
25 Декабря 2022 в 19:55
ай а гов0рили давеча што в шпортаг перейдец.. опяц абмануле? А-ха-ха-ха! )))
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