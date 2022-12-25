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Иньеста: «Меня не удивило, что Бускетс завершил карьеру в сборной Испании, он не видит себя в команде в будущем»

25 Декабря 2022 • 16:22 Комментировать

Экс-игрок испанской «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что его не удивило решение Серхио Бускетса завершить карьеру в сборной Испании.

«Удивило ли меня его решение? Нет, я не был удивлен, у меня с ним очень хорошие отношения, мы говорим о подобных вещах. К тому же, учитывая его возраст, а также все изменения, происходящие в сборной... Он чувствовал, что не видит себя в команде в будущем.

Бускетс долгое время был эталоном для национальной команды, в последнее время был ее капитаном и очень важным игроком. До последнего дня он показывал уровень и являлся ориентиром для своих товарищей по команде», — передает слова Иньесты издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Чемпионат Испании Сборная Испании Серхио Бускетс
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