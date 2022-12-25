​Капелло: «Все использовали схему 9-1»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался насчёт игровых схем, которые команды использовали на чемпионате мира.

«Я слышал о многих схемах, но все использовали одну и ту же: 9-1. При этой системе команды обороняются как одно целое и атакуют большим числом игроков. Бесполезно изобретать что-то ещё», - слова Капелло приводит Football Italia со ссылкой на Il Corriere della Sera.

Напомним, что в своё время Фабио Капелло тренировал национальную сборную России. В 33 матчах под руководством этого специалиста российская национальная команда добилась 17 побед при 11 ничьих и 5 поражениях.