Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Аль-Наср» хочет подписать вместе с Роналду ещё одну звезду слухи

25 Декабря 2022 • 15:21 Комментировать (2)

В ближайшее время Криштиану Роналду может стать игроком «Аль-Насра». При этом аппетиты саудовского клуба не ограничиваются португальском форвардом. По данным Foot Mercato, «Аль-Наср» хочет подписать ещё одну звезду – полузащитника Н’Голо Канте.

Действующий контракт Н’Голо Канте с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона, и всё идёт к тому, что летом француз станет свободным агентом. По данным СМИ, переговоры о продлении контракта находятся в тупике. Таким образом, уже 1 января Канте сможет вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать предварительный контракт.

Интерес к Н’Голо Канте проявляет «Барселона», но каталонцы имеют финансовые ограничения.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Аль-Наср Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CERG
25 Декабря 2022 в 16:37
Аль Насра скоро всех порвет)
ARTUR
25 Декабря 2022 в 15:34
И Мбапу еще туда заберите
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
16:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста: «Меня не удивило, что Бускетс завершил карьеру в сборной Испании, он не видит себя в команде в будущем»
15:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Капелло: «Все использовали схему 9-1»
13:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие высказался о чемпионстве Месси
11:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос с сарказмом ответил на критику в провале ЧМ
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 5 видео
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эвра: «После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны»
10:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Я был уверен, что Аргентина выиграет»
10:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-тренер сборной Украины: «Инфантино и Чеферин продали ЧМ в Россию и Катар» 1
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Месси или Марадона? Диего дарил больше эмоций» 5
09:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дель Боске: «Я сделал всё, чтобы Месси играл за Испанию»
08:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тен Хаг оценил игру футболистов «МЮ» на чемпионате мира
08:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо оценил выступление Бразилии на ЧМ-2022
08:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо: «Мбаппе напоминает мне самого себя»
08:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Онана покинул сборную Камеруна не из-за ссоры с тренером, а из-за Это-о
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, почему клубы из Европы не хотят подписывать Роналду 1
Все новости
Рекомендуем