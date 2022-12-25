В ближайшее время Криштиану Роналду может стать игроком «Аль-Насра». При этом аппетиты саудовского клуба не ограничиваются португальском форвардом. По данным Foot Mercato, «Аль-Наср» хочет подписать ещё одну звезду – полузащитника Н’Голо Канте.

Действующий контракт Н’Голо Канте с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона, и всё идёт к тому, что летом француз станет свободным агентом. По данным СМИ, переговоры о продлении контракта находятся в тупике. Таким образом, уже 1 января Канте сможет вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать предварительный контракт.

Интерес к Н’Голо Канте проявляет «Барселона», но каталонцы имеют финансовые ограничения.