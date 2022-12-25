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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие высказался о чемпионстве Месси

25 Декабря 2022 • 13:06 Комментировать

Известный в прошлом нигерийский форвард Питер Одемвингие, поигравший в российском чемпионате за столичный «Локомотив», высказался о триумфе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Всей семьей смотрели финал чемпионата мира в Катаре. Как мне показалось, игра была невероятно интересной. Я очень рад за Месси и за всю Аргентину!» - приводит слова Питера издание «Спорт-экспресс».

В финальном матче сборная Аргентины переиграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель Месси был признан лучшим футболистом турнира с семью голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Питер Одемвингие
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