Кроос с сарказмом ответил на критику в провале ЧМ

Тони Кроос внезапно оказался одним из тех, кого обвинили в провале чемпионата мира в Катаре, в ходе которого немецкая сборная даже не смогла пройти в плей-офф, причем случилось это во второй раз кряду. Однако сам он не согласен с такими оценками, в силу того, что он попросту не принимал участия в турнире.

- Я знал, что кто-то захочет обвинить меня в этом провале, - написал Кроос, сопроводив публикацию саркастическим «смайлом».

Напомним, что сборная Германии уступила в первом же матче японцам, после чего не смогла переиграть испанцев, и в итоге доверила свою судьбу другим командам, что и обернулось неудачей.