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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем видео

25 Декабря 2022 • 11:36 Комментировать (2)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит время вместе со своей семьей после триумфа на чемпионате мира – 2022. В социальных сетях 35-летний форвард опубликовал видео, на котором его жена Антонелла Рокуццо танцует перед ним в облегающем красном платье.

Напомним, что в финале мундиаля Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающей встрече Лео отметился двумя голами. Это третье чемпионство «альбиселесте» в истории. Ранее они побеждали в 1978 и 1986 годах.

Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Антонелла Рокуццо
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Комментарии (2)
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ингерман
25 Декабря 2022 в 11:56
ай ничё такая бикса.. но не супер-зачетная.. но нормуль.. у кришти чутка получшее будец.. да и походу туземка.. правда это + в карму шныря.. мы предпочитаим среднюю паласу.. А-ха-ха-ха! )))
ilinoize
25 Декабря 2022 в 11:55
Алох, ждем твой выход
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