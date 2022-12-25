Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит время вместе со своей семьей после триумфа на чемпионате мира – 2022. В социальных сетях 35-летний форвард опубликовал видео, на котором его жена Антонелла Рокуццо танцует перед ним в облегающем красном платье.

Напомним, что в финале мундиаля Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающей встрече Лео отметился двумя голами. Это третье чемпионство «альбиселесте» в истории. Ранее они побеждали в 1978 и 1986 годах.

Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.