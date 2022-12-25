Экс-тренер сборной Украины: «Инфантино и Чеферин продали ЧМ в Россию и Катар»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино.

«Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали ЧМ в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?» - передает слова Сабо FanDay.

Напомним, что в 2018 году чемпионат мира прошел в России, а в 2022 – в Катаре. На недавнем мундиале победу отпраздновала сборная Аргентины, которая в напряженном финале победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).