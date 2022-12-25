Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Александр Мостовой: «Не могу представить, как у людей поворачивается язык говорить плохо про Роналду и Месси» эксклюзив

25 Декабря 2022 • 10:16 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего португальского форварда Криштиану Роналду.

«Я видел, что Роналду хочет ещё сыграть на следующем чемпионате. Я не могу себе представить, как у людей поворачивается язык говорить плохо про Роналду и Месси. Говорят те, кто в футбол не играл никогда. Неважно, как он сыграл на этом чемпионате, говорить о таком великом футболисте плохо никто не имеет права. Продолжит в Европе - отлично, не продолжит - тоже его выбор. Да, у него не лучший сезон, но можно вспомнить, что про Месси тоже говорили в том году так же, когда он перешел в «ПСЖ». Хотя Месси не играл плохо. У него не было никакой черной полосы. И у Криштиану то же самое. Роналду не был провальным на этом чемпионате», - заявил Мостовой.

В то время как Месси считают фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», Роналду находится в поисках нового клуба.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
25 Декабря 2022 в 11:20
Профессиональные и человеческие качества - это разные вещи. Зачастую негатив идет о последнем.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
11:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос с сарказмом ответил на критику в провале ЧМ
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 2 видео
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эвра: «После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны»
10:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Я был уверен, что Аргентина выиграет»
10:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-тренер сборной Украины: «Инфантино и Чеферин продали ЧМ в Россию и Катар» 1
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Месси или Марадона? Диего дарил больше эмоций» 4
09:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дель Боске: «Я сделал всё, чтобы Месси играл за Испанию»
08:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тен Хаг оценил игру футболистов «МЮ» на чемпионате мира
08:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо оценил выступление Бразилии на ЧМ-2022
08:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо: «Мбаппе напоминает мне самого себя»
08:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Онана покинул сборную Камеруна не из-за ссоры с тренером, а из-за Это-о
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, почему клубы из Европы не хотят подписывать Роналду 1
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски: «Месси добился всего в футболе, он - лучший»
00:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо оценил игру Мбаппе на чемпионате мира
00:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Малафеев: «Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно»
Все новости
Рекомендуем