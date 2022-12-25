Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего португальского форварда Криштиану Роналду.

«Я видел, что Роналду хочет ещё сыграть на следующем чемпионате. Я не могу себе представить, как у людей поворачивается язык говорить плохо про Роналду и Месси. Говорят те, кто в футбол не играл никогда. Неважно, как он сыграл на этом чемпионате, говорить о таком великом футболисте плохо никто не имеет права. Продолжит в Европе - отлично, не продолжит - тоже его выбор. Да, у него не лучший сезон, но можно вспомнить, что про Месси тоже говорили в том году так же, когда он перешел в «ПСЖ». Хотя Месси не играл плохо. У него не было никакой черной полосы. И у Криштиану то же самое. Роналду не был провальным на этом чемпионате», - заявил Мостовой.

В то время как Месси считают фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», Роналду находится в поисках нового клуба.