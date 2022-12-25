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Пануччи: «Месси или Марадона? Диего дарил больше эмоций»

25 Декабря 2022 • 09:37 Комментировать (4)

Бывший правый защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи поделился своим мнением на тему, которая в последний месяц интересует всех и вся - Месси или Марадона?

Лионель наконец-то выиграл чемпионат мира для Аргентины, чем повторил подвиг Марадоны образца 1986 года, а по остальным статистическим показателям Месси обошел Диего уже давно - Марадона не был столь уж успешен в количественном исчислении трофеев, тогда как Месси крайне редко проводил сезон без хоть какого-нибудь приза.

Ну и «Золотой мяч» Марадоне не вручали принципиально - за длинный язык. В том же 1986 году его предпочли отдать игроку киевского «Динамо» Игорю Беланову, хотя их достижения были несизмеримы - помимо победы на ЧМ, Марадона вел «Наполи» к первой победе в чемпионате Италии.

- Они оба - великие. Но Марадона приносил больше эмоций. А мы живем эмоциями, - цитирует Пануччи pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Кристиан Пануччи
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Комментарии (4)
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ингерман
25 Декабря 2022 в 11:59
ай оба оне чупа-чупсы.. народ больше придпачитаец тгюфеля.. А-ха-ха-ха! )))
Misha_diablo_football
25 Декабря 2022 в 11:49
На вкус и цвет конфеты (или т.п.) бывают разные))...
Alex1972
25 Декабря 2022 в 11:07
Кокс наверняка даёт эмоции..
ilinoize
25 Декабря 2022 в 11:59
Тебе то не знать. Ты постоянно под ним
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