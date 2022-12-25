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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дель Боске: «Я сделал всё, чтобы Месси играл за Испанию»

25 Декабря 2022 • 09:25 Комментировать

Экс-главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске рассказал, что уговаривал аргентинского нападающего Лионеля Месси выступать за «красную фурию».

«Я сделал все, чтобы Лео выступал за сборную Испании. Но Месси ответил отказом из-за своей необъятной любви к Аргентине», - передает слова специалиста Barca Universal.

Напомним, что Месси является воспитанником академии каталонской «Барселоны». В настоящий момент он выступает за французский «ПСЖ».

В минувший уик-энд Лионель вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. В финальном матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Висенте Дель Боске
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