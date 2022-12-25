Тен Хаг оценил игру футболистов «МЮ» на чемпионате мира

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении своих подопечных на завершившемся в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Я доволен игрой, которую показали наши футболисты на чемпионате мира. Они находились в отличной форме. Фернандеш провел отличный турнир, также хочу отметить Далота. Все англичане показали себя с лучшей стороны. Варан был хорош. Я доволен их игрой», - передает слова нидерландского тренера Manchester Evening News.

Ближайший матч «красные дьяволы» проведут против «Ноттингем Форест» в рамках Премьер-лиги во вторник, 27 декабря.