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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тен Хаг оценил игру футболистов «МЮ» на чемпионате мира

25 Декабря 2022 • 08:52 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении своих подопечных на завершившемся в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Я доволен игрой, которую показали наши футболисты на чемпионате мира. Они находились в отличной форме. Фернандеш провел отличный турнир, также хочу отметить Далота. Все англичане показали себя с лучшей стороны. Варан был хорош. Я доволен их игрой», - передает слова нидерландского тренера Manchester Evening News.

Ближайший матч «красные дьяволы» проведут против «Ноттингем Форест» в рамках Премьер-лиги во вторник, 27 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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