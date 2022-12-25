Роналдо оценил выступление Бразилии на ЧМ-2022

Легенда мирового футбола Роналдо поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«Бразилия отлично выступила на мундиале, хоть и вылетела в ¼ финала. Команде просто не хватило более выверенной тактики, чтобы довести до победы игру с хорватами. Нужно научиться лучше пользоваться своим преимуществом. Не стоит рваться вперед и забивать еще. Нужно было потянуть время, придержать мяч, чтобы соперник бегал и выматывался. Нам не хватило именно этого», - передает слова «Зубастика» Apostagolos.

Бразилия потерпела поражение от Хорватии (0:0, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ.