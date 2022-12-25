​Роналдо: «Мбаппе напоминает мне самого себя»

Бразильский форвард Роналдо считался лучшим в мире во второй половине 90-х годов прошлого столетия, его главным козырем считалась скорость - несмотря на свой грузноватый вид, Роналду мчался вперед, как мощный локомотив, и в чем-то это смахивало на прорывы Ромелу Лукаку. Однако сам он, Роналду, сравнивает себя с Килианом Мбаппе - по его словам, наблюдая за игрой француза, он вспоминает свои выступления.

- Килиан в чем-то напоминает мне меня в лучшие годы. Он знает, как идеально использовать момент, даже если у него практически нет пространства, он непредсказуем и с мячом, и без него, - цитирует слова Роналдо Apostagolos.

Мбаппе, напомним, забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.