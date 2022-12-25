Онана покинул сборную Камеруна не из-за ссоры с тренером, а из-за Это-о

Камерунский голкипер Андре Онана покинул сборную после первого же матча на чемпионате мира, подтвердив еще раз, что камерунская команда приезжает на турниры не для участия в них, а для скандала - без них не обходится ни один Мундиаль.

Между тем, хотя в целом причиной скандала принято считать ссору Онаны с наставником команды Ригобертом Сонгом, ситуация на самом деле иная, считает fcinter1908.it.

- Для Онаны большим ударом стала не ссора с Сонгом, а то, что его не поддержал Это-о, который был обязан сделать это, - считает источник.

Напомним, что Это-о в прошлом также выступал за «Интер» и он считается величайшим игроком в истории камерунского футбола в смысле своих достижений в Европе.