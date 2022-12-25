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Стало известно, почему клубы из Европы не хотят подписывать Роналду

25 Декабря 2022 • 07:04 Комментировать (1)

Журналистам стало известно о том, по какой причине европейские клубы не хотят связываться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

По информации авторитетного издания The Times, европейские команды не горят желанием подписывать 37-летнего португальского футболиста из-за скандального ухода из «Манчестер Юнайтед» и из-за того, что Роналду потерял место в основном составе сборной Португалии на катарском мундиале. Клубы также учитывают возраст Криштиану и его огромные запросы по зарплате, так что трансфер форварда многие команды считают неоправданным.

Напомним, что на данный момент Криштиану Роналду всё ещё находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Чм-2022
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 08:30
К его приходу еще нужно новый, бассейн, джакузи, и ковровые красные дорожки от раздевалки до поля.
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