Левандовски: «Месси добился всего в футболе, он - лучший»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о триумфе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Сбылась мечта Лионеля Месси. Он добился всего в футболе. Это лучший игрок мира. Теперь он может наслаждаться. Месси очень круто провел чемпионат мира. Весь мир наблюдал за его потрясающей игрой. Он по праву заслужил чемпионский титул», - передает слова 34-летнего поляка Diario Sport.

В финале ЧМ сборная Аргентины в драматичном матче победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси принял участие в семи матчах мундиаля, забил семь голов и сделал три результативные передачи.