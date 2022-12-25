Роналдо оценил игру Мбаппе на чемпионате мира

Бывший нападающий «Реала» и «Интера» Роналдо высказался об игре французского форварда Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2022.

«Килиан был великолепен от первого до последнего матча. Даже тогда, когда Мбаппе не забивал, он играл важную роль в победах сборной Франции.

В финале против Аргентины Килиан прекрасно сыграл, он забил четыре раза, если учитывать серию пенальти. Он обладает классной техникой, его очень тяжело остановить. Мбаппе мог стать лучшим игроком ЧМ. Он заслуживал этого», - передает слова бразильца Apostagolos.

24-летний француз стал лучшим бомбардиром ЧМ в Катаре, забив восемь голов.