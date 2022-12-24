Иньеста: «Был уверен, что Испания далеко дойдёт на ЧМ-2022»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о неудачном выступлении сборной Испании на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«Я был уверен, что Испания далеко пройдет на мундиале, верил в главного тренера и футболистов. Однако, если вы не показываете игру, которая может принести вам победу над соперником, то вылетаете. Чемпионат мира – непростой турнир. Но эта неудача пойдет команде на пользу», - передает слова Иньесты газета Marca.

Испания вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Команда под руководством Луиса Энрике сенсационно уступила Марокко (0:0, 0:3 пен.).