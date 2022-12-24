Малафеев: «Месси многое доказал и заслуженно стал чемпионом мира»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал триумф нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022. В финальном поединке Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Месси заслуженно победил на чемпионате мира. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла», - приводит слова Вячеслава издание «Спорт-экспресс».

По итогам мундиаля 35-летний Месси был признан лучшим футболистом турнира. В семи поединках аргентинский нападающий записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.