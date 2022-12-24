Названы три кандидата на пост главного тренера сборной Бразилии. По информации от Tuttosport, это бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, опытный Марсело Бьелса, не так давно возглавлявший «Лидс». И Марсело Гальярдо, бывший на протяжении восьми лет тренером «Ривер Плейта». Любопытно, что все они – аргентинцы.

Предыдущий наставник «пентакампеоне» Тите покинул сборную Бразилии после вылета с мундиаля в Катаре на стадии четвертьфинала. В серии пенальти бразильцы проиграли сборной Хорватии (2:4). Тите возглавлял команду на протяжении шести лет – с 2016 по 2022 год.