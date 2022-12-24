Роналдо рассказал, что думает о победе Месси на чемпионате мира

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился мнением о выступлении сборной Аргентины и нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«У Лионеля было много потрясающих моментов на мундиале, он несколько раз спасал свою команду. Месси превосходно перемещается по полю, а если он подбирается к чужой штрафной, то его нереально остановить. Лео заслуженно стал чемпионом», - передает слова «Зубастика» Apostagolos.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси на турнире принял участие в семи поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.