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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капелло — об отказе Дешама от Бензема на ЧМ-2022: «Как тренер я хорошо его понимаю»

24 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать (1)

Экс-наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился своим мнением о решении главного тренера сборной Франции отказаться от нападающего Карима Бензема по ходу плей-офф мундиаля в Катаре.

«Как тренер я хорошо понимаю Дешама, потому что сделал то же самое с Савичевичем перед финалом Лиги чемпионов 1993 года. Только утром перед матчем мне сказали, что он может играть, но я уже подготовил тактику с Рэдучою в составе. Из уважения к игроку я ничего не стал менять. Я чувствовал, что по отношению к команде вёл себя правильно. С Савичевичем и с Бензема у «Милана» и Франции было бы больше шансов завоевать трофей? Возможно, что да», — приводит слова итальянского тренера Corriere della Sera.

Напомним, что Бензема травмировался перед началом ЧМ-2022, но готов был сыграть в последних стадиях плей-офф, однако Дешам решил оставить состав команды без изменений.

Французы проиграли в финале сборной Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Декабря 2022 в 22:01
Капелло отличный тренер, но уже стар. Дешам допустил ошибку... И поплатился . .
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