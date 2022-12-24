Капелло одним словом оскорбил вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Итальянский специалист Фабио Капелло, который поработал у руля сборной России, высказался о вызывающем поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса во время чемпионата мира – 2022.

«Как я отношусь к поведению Мартинеса? Дурак», - передает слова тренера Corriere della Sera.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира. Во время награждения он приложил награду к паху и потряс ею, чем вызвал резонанс в прессе.

Сборная Аргентины впервые с 1986 года стала чемпионом мира. В финальном поединке мундиаля «альбиселесте» победили команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).