Капелло: «Владение мячом — это смерть для футбола, абсолютная скука»

Экс-главный тренер национальной сборной России итальянец Фабио Капелло поделился своими мнением о тенденции на владение мячом у многих команд на мундиале в Катаре.

«Закончилась ли мода на владение мячом? Да, и слава богу! Это смерть для футбола, абсолютная скука. Считаю, что нужно мужество, чтобы играть в вертикальный футбол. На турнире было мало голов из-за пределов штрафной? Забивать издалека нелегко, когда все зоны закрыты. А про возможности и думать не надо. Либо у тебя есть навык удара, либо его нет», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

ЧМ-2022 завершился победой сборной Аргентины в матче против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).