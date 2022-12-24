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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капелло — о Роналду: «Криштиану сам виноват, он повёл себя высокомерно»

24 Декабря 2022 • 20:15 Комментировать

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, что он думает по поводу неудачного этапа в карьере нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал обузой», — приводит слова Капелло издание Corriere della Sera.

Напомним, что на данный момент португалец является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Криштиану Роналду Сборная Португалии
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