Капелло — о Роналду: «Криштиану сам виноват, он повёл себя высокомерно»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, что он думает по поводу неудачного этапа в карьере нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал обузой», — приводит слова Капелло издание Corriere della Sera.

Напомним, что на данный момент португалец является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира в Катаре.