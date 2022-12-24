Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капелло: «Я всегда ставил Месси в один ряд с гениями»

24 Декабря 2022 • 19:41 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я всегда ставил Месси в один ряд с гениями. Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира. Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и думать не могли», – передает слова Капелло издание Corriere della Sera.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном поединке на мундиале в Катаре аргентинская команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

За весь турнир Лионель провел семь матчей, забил в них семь голов и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
20:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло: «Владение мячом — это смерть для футбола, абсолютная скука»
20:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло — о Роналду: «Криштиану сам виноват, он повёл себя высокомерно»
19:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло: «Я всегда ставил Месси в один ряд с гениями»
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Как может вообще обсуждаться тема договорных матчей на таком турнире, как ЧМ?»
17:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шнякин признан лучшим комментатором ЧМ-2022
17:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хоккеист Хуснутдинов: «На ЧМ-2022 болел за Месси и сборную Франции»
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конте: «Льорис доказал, что является фантастическим вратарем»
17:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр Квятковски назвал самый сложный момент в финале ЧМ-2022
16:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите ограблен в Рио-де-Жанейро
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Унаи может стать футболистом «Наполи» слухи
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Если бы ЧМ-2022 проходил летом, Аргентина его не выиграла»
15:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бенту: «Сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду»
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Митрюшкин: «Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку»
15:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов сравнил победы сборных России и Марокко над Испанией
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов высказался о поведении Эмилиано Мартинеса
Все новости
Рекомендуем