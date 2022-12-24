Капелло: «Я всегда ставил Месси в один ряд с гениями»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я всегда ставил Месси в один ряд с гениями. Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира. Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и думать не могли», – передает слова Капелло издание Corriere della Sera.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном поединке на мундиале в Катаре аргентинская команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

За весь турнир Лионель провел семь матчей, забил в них семь голов и отдал три результативные передачи.