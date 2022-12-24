Шнякин признан лучшим комментатором ЧМ-2022

Телекомментатор Дмитрий Шнякин признан лучшим в своей профессии на мировом первенстве в Катаре. Награда была вручена победителю на всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

«Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на чемпионат мира, я спросил у нее разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие, спасибо моему телеканалу, что отправил нас в Катар. Было непросто, хочу поблагодарить моих коллег Рому Трушечкина и Тимура Журавеля, который посетил все 64 матча. Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов», — сказал Шнякин на сцене.

Напомним, что Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин вместе работали на финальном матче мундиаля в Катаре между командами Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти).