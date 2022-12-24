Хоккеист Хуснутдинов: «На ЧМ-2022 болел за Месси и сборную Франции»

Игрок хоккейного клуба СКА Марат Хуснутдинов рассказал о просмотре чемпионата мира в Катаре.

«Футбол я очень люблю! Чемпионат мира, конечно, смотрел. На групповом этапе выбирал только интересные матчи, а плей-офф посмотрел весь.

Болел персонально за Лионеля Месси, а из команд – за сборную Франции. Я за них и в 2018 году болел, после того, как сборная России в четвертьфинале проиграла Хорватии», — приводит слова Хуснутдинова сайт СКА.

Напомним, что мундиаль в Катаре завершился поединком Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Бронзовые медали завоевала команда Хорватии, обыграв Марокко со счетом 2:1.