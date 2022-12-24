Конте: «Льорис доказал, что является фантастическим вратарем»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поддержал вратаря команды Уго Льориса, который принимал участие на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

«С одной стороны, я могу понять его разочарование, но при этом Франция вышла в финал во второй раз подряд. Это огромное достижение. Турнир действительно сложный, а Уго уже завоевал трофей четыре года назад. Конечно, для него это был большой шанс дважды выиграть чемпионат мира, сделать нечто особенное в своей карьере. Но он и так доказал, что является фантастическим вратарем», — передает слова Конте издание L’Equipe.

Напомним, что Франция в финале проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).