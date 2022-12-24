Тите ограблен в Рио-де-Жанейро

Бывший главный тренер бразильской национальной команды Тите был ограблен в Рио-де-Жанейро.

По информации O Globo, грабитель забрал ожерелье специалиста и пожаловался на выступление сборной на катарском чемпионате мира.

Напомним, что на прошедшем турнире «пентакампеоны», считавшиеся главными фаворитами на золотые медали, неожиданно вылетели на четвертьфинальной стадии, уступив Хорватии в серии послематчевых пенальти.

После турнира Тите ушёл со своего поста, который он возглавлял с 2016 года. Под его руководством бразильцы дважды вылетели после 1/4 финала мировых первенств и выиграли Кубок Америки в 2019 году.