Бенту: «Сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду»

Бывший наставник португальской сборной Паулу Бенту высказался о влиянии Криштиану Роналду на национальную команду.

«Кое-что становится очевидным. Сегодня команда не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок, которого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он сделал для португальского футбола и всей страны, но у всего есть конец», — приводит слова экс-тренера корейской сборной Noticiasaominuto.com. По его мнению, каждый человек сам принимает решение, когда необходимо всё завершить.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Роналду отметился лишь одним забитым мячом, вылетев со своей командой на стадии 1/4 финала.