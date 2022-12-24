Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бенту: «Сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду»

24 Декабря 2022 • 15:42 Комментировать

Бывший наставник португальской сборной Паулу Бенту высказался о влиянии Криштиану Роналду на национальную команду.

«Кое-что становится очевидным. Сегодня команда не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок, которого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он сделал для португальского футбола и всей страны, но у всего есть конец», — приводит слова экс-тренера корейской сборной Noticiasaominuto.com. По его мнению, каждый человек сам принимает решение, когда необходимо всё завершить.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Роналду отметился лишь одним забитым мячом, вылетев со своей командой на стадии 1/4 финала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Паулу Бенту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конте: «Льорис доказал, что является фантастическим вратарем»
17:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр Квятковски назвал самый сложный момент в финале ЧМ-2022
16:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите ограблен в Рио-де-Жанейро
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Унаи может стать футболистом «Наполи» слухи
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Если бы ЧМ-2022 проходил летом, Аргентина его не выиграла»
15:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бенту: «Сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду»
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Митрюшкин: «Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку»
15:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов сравнил победы сборных России и Марокко над Испанией
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов высказался о поведении Эмилиано Мартинеса
14:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюков: «Жаль, что Россия не сыграла на ЧМ-2022»
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ну не дебилы?»: Быстров грубо высказался в сторону ФИФА 1
14:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии» считает, что оставить Флика на посту главного тренера сборной Германии было правильным
13:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов назвал главное открытие чемпионата мира
13:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо считает, что в будущем Абаскаль может возглавить сборную Испании
13:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Мечтал помочь Месси выиграть чемпионат мира»
Все новости
Рекомендуем