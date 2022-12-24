Черчесов сравнил победы сборных России и Марокко над Испанией

Бывший наставник российской сборной Станислав Черчесов сравнил победы России и Марокко над Испанией на последних чемпионатах мира.

«Испанцы играли поперёк. У них не было игры вперёд. И мы, и Марокко не дали им разбежаться, а попыток обострять испанцы не демонстрировали. Схожести в наших матчах есть ― мы связали соперника, марокканцы тоже сыграли вторым номером. Так что параллели есть», — рассказал тренер «Ференцвароша» в интервью «Чемпионату».

Тем не менее Черчесов отметил, что африканцам удалось добраться до полуфинала, в то время как его команда на домашнем турнире вылетела на следующей стадии. Также специалист вспомнил, что показывал российской команде матч между Испанией и Марокко с групповой стадии ЧМ-2018 для подготовки к пиренейцам.

Напомним, что «Красная фурия» два чемпионата мира подряд сенсационно уступает в серии пенальти на первом этапе плей-офф, вылетев от России и Марокко соответственно.