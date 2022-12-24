«Ну не дебилы?»: Быстров грубо высказался в сторону ФИФА

Экс-полузащитник национальной сборной России и ряда топ-клубов РПЛ, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что ФИФА не выявила договорных матчей на чемпионате мира в Катаре.

«Пф! Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», - оставил сообщение Владимир в своем телеграм-канале.

Чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины. В финальном противостоянии Месси и компания одолели национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). 35-летний Лионель стал лучшим игроком турнира.