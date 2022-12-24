Рианчо считает, что в будущем Абаскаль может возглавить сборную Испании

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль в будущем может занять аналогичный пост в сборной Испании.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре испанской командой руководил Луис Энрике. Однако сразу после поражения в 1/8 финала от Марокко (0:0, 0:3 — пен), его сменил 61-летний Луис де ла Фуэнте.

«Хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фуриа Роха» может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — цитирует Рианчо Sport24.

Абаскаль возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Под руководством 33-летнего испанца «красно-белые» смогли занять первое место в своей группе Фонбет Кубка России, а также набрать 36 очков в 17 турах РПЛ и расположиться на втором месте в турнирной таблице.