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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рианчо считает, что в будущем Абаскаль может возглавить сборную Испании

24 Декабря 2022 • 13:49 Комментировать

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль в будущем может занять аналогичный пост в сборной Испании.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре испанской командой руководил Луис Энрике. Однако сразу после поражения в 1/8 финала от Марокко (0:0, 0:3 — пен), его сменил 61-летний Луис де ла Фуэнте.  

«Хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост главного тренера «Фуриа Роха» может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — цитирует Рианчо Sport24.

Абаскаль возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Под руководством 33-летнего испанца «красно-белые» смогли занять первое место в своей группе Фонбет Кубка России, а также набрать 36 очков в 17 турах РПЛ и расположиться на втором месте в турнирной таблице.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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