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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Крооса обвинили в провале сборной Германии на чемпионате мира

24 Декабря 2022 • 12:46 Комментировать

Хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса, завершившего международную карьеру перед чемпионатом мира – 2022, обвинили в провале сборной Германии на мундиале в Катаре.

Журналистка Кристина Куберо заявила, что больше всех в составе «бундестим» ее разочаровал 32-летний полузащитник «сливочных», хотя он вообще не принимал участия в турнире.

«Я так и знал, что кто-то обвинит в провале меня», - высказался в социальных сетях Кроос.

Напомним, что Германии провалилась на чемпионате мира, не сумев преодолеть групповую стадию. Подопечные Ханса-Дитера Флика финишировали на третьем месте в квартете с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос
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