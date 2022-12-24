Крооса обвинили в провале сборной Германии на чемпионате мира

Хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса, завершившего международную карьеру перед чемпионатом мира – 2022, обвинили в провале сборной Германии на мундиале в Катаре.

Журналистка Кристина Куберо заявила, что больше всех в составе «бундестим» ее разочаровал 32-летний полузащитник «сливочных», хотя он вообще не принимал участия в турнире.

«Я так и знал, что кто-то обвинит в провале меня», - высказался в социальных сетях Кроос.

Напомним, что Германии провалилась на чемпионате мира, не сумев преодолеть групповую стадию. Подопечные Ханса-Дитера Флика финишировали на третьем месте в квартете с Испанией, Японией и Коста-Рикой.