Экс-игрок «Спартака»: «Роналду - эгоист, сам себе звезда»

Экс-вратарь Артём Ребров, известный по выступлениям за московский «Спартак», высказался о поведении звездного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Футбол - командная игра. Криштиану - эгоист, сам себе звезда. Он поставил себя выше команды, за что и сел на скамейку. Не верю, что он поменяется», - приводит слова Реброва «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира – 2022 Роналду отметился всего одним голом в пяти поединках. Матчи плей-офф мундиаля 37-летний бомбардир начинал на скамейке запасных.

Португалия завершила участие в мундиале на стадии ¼ финала, потерпев поражение от сборной Марокко (0:1).